El hombre fue apuñalada a metros del Obelisco, captura del video

Ocurrió el domingo 3 de noviembre a metros del Obelisco ya plena luz del día, un hombre llamado Juan David Quipildor fue asesinado de una puñalada. Su familia denunció que el agresor fue identificado pero no saben si está detenido y pide testigos. IMÁGENES SENSIBLES.

Una cámara de seguridad captó el terrible momento en que el hombre discute con otro y segundos después, la víctima lleva su mano al pecho producto de la puñalada que acababa de recibir.

El agresor se aleja caminando sin apuro con una mujer, que observó sin intervenir toda la escena. En tanto Quipildor, de 37 años, ingresó al hospital Argerich con una puñalada en el pecho y murió a las horas.

La familia de la víctima se enteró de su muerte al día siguiente y por un testigo que se comunicó con un conocido de ellos y esta persona los contactó. "No nos enteramos por la justicia", dijo a Crónica Graciela, una hermana de la víctima.

VIDEO DEL ATAQUE, IMÁGENES SENSIBLES