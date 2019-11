Caniggia y Bonelli la noche que recibieron las felicitaciones por el nuevo bebé, Tulum (México).

El 3 de Noviembre, Sofía Bonelli y Claudio Caniggia se comprometieron en México con una celebración exclusiva. Las imágenes de la ceremonia maya fueron tapa de revista y encabezaron varios portales de noticias en Argentina y el mundo.

Desde aquel entonces, la pareja se encuentra instalda en Tulum, actualmente en el hotel Arte House ("un hogar en la selva para el descanso y la inspiración") donde meditan y practican yoga todos los días juntos.

Esta mañana sin embargo, varios medios sorprendieron con la novedad de que la flamante esposa de El Pájaro estaría embarazada de dos meses y medio, pero eran puras especulaciones.

La confirmación, sin embargo, llegó por boca del RRPP Gabriel Álvarez, amigo de Claudio Caniggia, que se lo ratificó a la Revista Caras. Todo después de que se filtraran unos video de Instagram donde Claudio y Sofía recibían las felicitaciones de sus amigos.

La modelo había blanqueado las ganas que tenían de agrandar la familia. "Claudio es muy tierno, me trata como a una reina y quiere que tengamos más hijos", dijo.