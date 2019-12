Federico Bal junto a Lourdes Fernández en plena coreo del bailando.





Federico Bal y Lourdes Sánchez desplegaron toda su sensualidad en una de las últimas performances del Bailando 2019. Es el momento de dejar todo en la pista y prestar atención a las exigencias del jurado para ganarse un lugar en la gran final, que el 16 de diciembre coronará a una pareja como la campeona de esta edición.

Luego de abrirse la ronda de reggaetón, Fede Bal y Lourdes Sánchez quisieron lucirse al ritmo de Contra la pared, de Sean Paul, con una coreografía muy hot con un final con sus bocas bien cerca.

La pareja se lució a lo largo de todo el estudio y usó una pared como accesorio para demostrar su talento con pasos (y poses) sexies. Luego, se acercó hacia el estrado y Lourdes mostró más erotismo a la performance al tirarse una botella con agua sobre su cuerpo.

Fede y la mujer del Chato Prada terminaron la coreo boca a boca y sentados a un costado del estudio. Sin embargo, los concursantes no lograron superar las expectativas y alcanzaron 21 puntos, puntaje que puede llegar a quedar corto en una ronda con sólo siete parejas.