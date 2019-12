Federico Bal y Lourdes Sánchez en el beso apasionado que se dieron en pleno certamen.

Marcelo Tinelli se tapaba la cara con su saco cuando vio el final de la coreografía de Fede Bal y Lourdes Sánchez en las últimas instancias del "Súper Bailando". El Chato Prada, novio de Lourdes Sánchez, estaba en el control y rápidamente, Bal justificó el beso para evitar cualquier tipo de conflicto.

"No lo ensayamos. Es que estaba saliendo todo tan mal... En mi cabeza, dije ‘ahora le doy un beso y la rompo’. Por lo menos, el beso lo doy con una frutillita". Su compañera agregó que ella pensó lo mismo y por eso le siguió la corriente, dijo Fede.

Marcelo al instante quiso saber la opinión del Chato, su productor. Primero, le preguntó si sabía que Lourdes y Fede se besarían con tal intensidad al final de la coreografía. Tajante, contestó: "No. De ninguna manera sabía que este beso iba a ser así" y fue allí donde se generó el debate.

Federico volvió a justificar el final y afirmó que a la hora de bailar "no hay que medirse". Algo preocupado, contó que le pediría disculpas al productor y le daría la mano; no quiere tener mala onda con él. Sin embargo, Prada le advirtió que ni se acercara a él. "No hace falta, que se quede en la pista", cerró tajante.

Mirá el momento: