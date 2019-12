Las protestas no se detienen en Chile, REUTERS

Un manifestante fue atropellado entre dos carros de Carabineros en medio de una nueva jornada de manifestaciones en la "Plaza de la Dignidad", realizada ayer en Santiago de Chile.

Cientos de protestantes se reunieron en la plaza, ahora rebautizada como Plaza de la Dignidad, para exigir cambios a la administración chilena, mientras los Carabineros concentrados en la zona, comenzaron a intentar desplegar a los manifestantes del área, que fue cercada y cerrada al tránsito.



En el video, grabado por una cámara del canal de televisión Mega, se observa el momento en que dos vehículos de Carabineros intentan dispersar a decenas de manifestantes que corren.

En el momento que el joven escapa, una tanqueta le cierra el paso mientras otro vehículo oficial da una veloz vuelta y lo enfila contra su espalda, aplastándolo finalmente. IMÁGENES SENSIBLES.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

Según informa el Instituto Nacional de Derechos Humanos del país, el hombre está hospitalizado con graves fractura de pelvis.

Luego de anunciar el aumento al precio del boleto del metro de Santiago y echar atrás la decisión debido a las intensas movilizaciones ciudadanas, Piñera ha cortado de sus cargos a distintos ministros de su administración, además de llevar a discusión una posible modificación a la Constitución chilena, para "balancear" las deficiencias que muchas partes del país presentan y que quienes las sufren, culpan a Piñera por la sutuación actual de Chile.