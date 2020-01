Enero viene cargado de terror y oscuridad en la plataforma de Netflix con el reciente estreno de Drácula, la nueva miniserie de la plataforma de streaming que promete ser una de las mejores producciones de este 2020 en el ámbito del género fantástico.



Este sábado 4 de enero se estrena una nueva adaptación del clásico de Bram Stoker ‘Drácula’ de los creadores de la exitosa serie británica ‘Sherlock’.



Los guionistas Mark Gatiss y Steven Moffat se permitieron ciertas libertades para darle una visión distinta a esta nueva historia. Pese a ello la serie es totalmente brillante: vueltas de tuerca sensacionales, una ambientación tétrica y situaciones que a los fans del cine de horror les encantarán. De hecho, la serie está repleta de dosis de humor negro que pudieran causar cierto conflicto en quien espere una producción de horror puro.

‘Drácula’ mueve la acción de Transilvania a la Londres victoriana, en la que acaba de desembarcar el protagonista de la novela creada por Bram Stoker y encarnado por Claes Bang. Cada episodio contará una historia del vampiro por antonomasia.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

La prensa califica a la ficción como "una versión cómica, elegante y terrorífica" y que deja "con sed de más". Unos comentarios que vienen a reforzar el enfoque de prestigio que tenía desde su anuncio.

Netflix lanzó un nuevo tráiler de 'Drácula', en el que puede verse el poder de manipulación del vampiro, capaz de atraer a sus víctimas y devorar su plasma. "La sangre es todo lo que necesitas, solo en ella se encuentra la verdad", dice al inicio del avance.

La serie cuenta con 3 imperdibles episodios de 1 hora y media cado uno. Recordá que podés disfrutarlo a través de Telecentro.