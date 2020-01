Timothy Jones, condenada a pena de muerte por asesinar a sus 5 hijos.

Amber Kyzer estuvo casada con Timothy Jones Jr. durante ocho años y vivió en el condado de Lexington hasta 2012, cuando se divorciaron y obtuvieron custodia compartida de sus hijos.

Después de que terminara su matrimonio, ella se quedó sin trabajo, un automóvil o una licencia, y creyó que sería mejor darle a su ex esposo la custodia primaria de los hijos.

“No tenía nada que ofrecer a mis hijos, no podía mantenerlos”, dijo. “Como madre, tomé la mejor decisión que pude. Confié en mi esposo en ese momento. Él prometió cuidar a nuestros hijos”.

Luego, el 28 de agosto de 2014, llamó a sus hijos como siempre hacía a las 7 pm, pero había algo diferente. Sus hijos gritaban en el fondo y uno de ellos sonaba como si estuviera jadeando, dijo.

La casa donde Jones cometió los crímenes.

Amber oía que Timothy gritaba enojado porque Nahtahn había provocado, un rato antes, un corte de energía eléctrica. El pequeño le contó angustiado a su madre que había sido sin querer: “Mamá, no fue a propósito te lo aseguro…”. Amber intentó calmarlo: “Te creo hijo, tranquilo”. Pero su respiración no se recuperaba.

Luego, su esposo desconectó el teléfono y no respondió varias llamadas de ella después, dijo.

A Nahtahn, como castigo, lo puso a hacer flexiones y sentadillas sin descanso en el medio del living. Timothy diría tiempo después que lo mandó a la cama donde el niño se desplomó para siempre.

Más tarde descubrió que había matado a sus hijos Merah, de 8 años; Elías, de 7; Nahtahn, de 6; Gabriel, de 2; y Abigail de tan solo 1 año.

Los cinco hijos de la pareja.

Tiempo después contaría cuáles fueron las últimas palabras de la mayor, Merah: “Papi, te quiero”. Cerró sus manos sobre su cuello hasta que ella dejó de pelear y moverse. Luego hizo lo mismo con Elías: manos firmes alrededor del cuello.

El padre de los dos mayores, Merah y Nahtahn, creía que sus dos chicos estaban complotados en su contra con los servicios sociales para que le revocaran la custodia: en los últimos seis meses una maestra y una babysitter lo habían denunciado a las autoridades. Las dos veces fue Nahtahn la víctima que habían detectado maltratada.

Tras asesinarlos, Timothy puso los cuerpos sobre unos plásticos y sábanas en su auto, manejando sin rumbo fijo por el sudeste de los Estados Unidos. Allí durmió con los cuerpos dentro del coche, pero el olor se volvió imposible. Los metió en bolsas de basura y los tiró en un área boscosa de Alabama.

Amber Kyzer, madre de los niños y ex esposa de Jones.

Los niños estaban desaparecidos, nadie sabía nada de ellos y fue hasta nuevo días despupes, un sábado 6 de septiembre de 2014 durante un control caminero en Mississippi que un oficial de policía detectó “olor a muerto” en el Cadillac Escalade.

El auto fue revisado y se encontró sangre, gusanos y marihuana. Al chequear la patente descubrió también que ese automóvil era buscado en relación a 5 hermanos desaparecidos. Timothy fue detenido e interrogado. Confesó sin demasiadas vueltas.

Jones se declaró inocente por causa de la locura. Después de tres semanas de testimonio, un jurado lo declaró culpable de cinco cargos de asesinato el 4 de junio. Los fiscales están buscando la pena de muerte y un jurado determinará el castigo.

Lugar donde fue encontrado Jones.

El ex matrimonio se conoció en el trabajo y fue Tim quien la introdujo a la iglesia Pentecostal donde solía asistir con frecuencia.

“La iglesia no creía en los períodos largos de noviazgo (…) Decían que era muy incitante andar tanto tiempo juntos sin estar casados (…) Él ya estaba dando discursos en la iglesia y pensó que era más apropiado casarse”, recordó Amber.

La Iglesia Pentecostal a la que pertenecían era muy severa: las mujeres no podían cortarse el pelo y no debían usar pantalones, ni make up, ni alhajas. Además, tenía que escuchar a su marido, tener muchos hijos y ser sumisa.

El matrimonio no duraría mucho más, Amber no soportaba las presiones de su marido y era cada vez más infeliz. Ella tomó la decisión de separarse luego de que empezara una affair con un vecino más joven.

La custodia de los niños fue para Tim porque ella no tenía recursos para sustentarlos. Hablaba con ellos de manera seguida pero a su ex exmarido lo notaba cada vez más enojado por pequeñas cosas. Gran parte de ese enojo era que Amber lo hubiera abandonado. De hecho una novia que tuvo contó que a sus hijos les “pegaba fuerte” y los “ponía parados en los rincones por largo rato” contó.

Durante el juicio en su contra que se desarrolló en 2019, llamó la atención el pedido de Kyzer de que su ex no fuese condenado a muerte: "Personalmente le desgarraría la cara. Podría hacerlo. Pero no deseo eso para el resto de los Jones. No quiero que sientan lo que yo sentí al perder a mis hijos”.

“Él no mostró misericordia a mis hijos de ninguna manera. Pero mis hijos lo amaron y si hablo en nombre de mis hijos y no de mí misma, eso es lo que tendría que decir”, declaró. “No estoy aquí por mí. La mamá en mí quiere que él sienta todo lo que siento, lo que sintieron mis hijos. Nada justifica, nada justifica lo que has hecho”, dijo.

Durante la audiencia, se volvió hacia el hombre con el que estuvo casada y le contó cómo lo amó en un momento dado, y cómo lo amaron sus hijos. Jones se secó las lágrimas con un pañuelo.

Juicio contra Jones donde fue condenado a pena de muerte.

Kyzer dijo que no había asistido a la mayoría de las audiencias en persona, pero que los había visto en vivo y se había enterado de detalles sombríos sobre cómo murieron sus hijos al mismo tiempo que otras personas en la sala del tribunal.



Los agentes del Departamento de Correccionales de Carolina del Sur, el teniente Travis Pressley y Ben Boyd, testificaron que después de ser procesado y colocado en una habitación, Jones confesó describió cómo mató al niños.

Explicó cómo los estranguló y los ahogó, a algunos con sus propias manos y otros con un cinturón, dijo Pressley.

“Me enteré junto a ustedes y al mundo lo que les había pasado a mis hijos. Así que, en retrospectiva, la mamá en mí decía, que muera, que muera, absolutamente. Pero desde el principio, he sostenido –no estoy a favor de la pena de muerte– soy una firme creyente en que no hay pena de muerte”, dijo Kyzer.

Kyzer dijo que no quiere que la familia de su esposo sienta el dolor de perder a un hijo como le pasó a ella.

“Si yo personalmente pudiera arrancarle la cara, lo haría”, dijo, según la afiliada. “Esa es la mamá oso que hay en mí. No deseo a la familia Jones lo que sentí cuando perdí a mis hijos”.

Le contó al jurado sobre el supuesto abuso que sufrió cuando estaba casada con Jones, a veces en presencia de sus hijos. Ella describió cómo él solía escupirla, golpearla y amenazarla con cortarla.

Además de Kyzer, la abuela de Jones y su padre también le pidieron al jurado que no lo condenara a muerte.

El jurado deliberó dos horas y lo sentenció a la pena capital, en forma unánime, el 13 de junio de 2019.

Timothy Jones, hoy de 37 años, integra la fila de la muerte. Vive en una pequeña celda individual, en el correccional de Kirkland donde comparte su vida con otros 38 reclusos que tienen igual condena.