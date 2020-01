Así se llevaban a la mujer que horas después falleció en el hospital.

Una mujer de 80 años murió al ser impactada este mediodía por un añejo ombú que se desmoronó sobre una parada de colectivos en la Plaza Constitución, ubicada en el barrio porteño homónimo.

El incidente se produjo alrededor de las 12:00 cerca de la intersección de Lima y Juan de Garay, a escasos metros de la terminal del tren Roca, cuando el ombú se desmoronó sobre una parada de la línea de la línea de colectivos 148.

Bomberos de la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar para rescatar a la anciana, que en todos momento se mantuvo consciente.

Al lugar acudió una ambulancia del servicio de emergencia SAME para trasladar a la víctima al Hospital Penna, de Parque Patricios, donde murió horas más tarde.

Según indicó el comandante Costa, del cuartel de Bomberos de Barracas, "se produjo la caída de un árbol ombú, de los llamados históricos, y una mujer que esperaba un colectivo para ir hacia provincia fue impactada por el tronco y algunas de las ramas".

El oficial precisó al canal de noticias TN que la mujer sufrió heridas en un hombro y "podría tener comprometida la cadera", y mientras era rescatada, los bomberos procuraban mantenerla serena y consciente.

Una mujer que atiende un kiosco cercano al lugar indicó que estaba de espaldas al árbol cuando escuchó un ruido y pudo ver a varias personas que lograron escapar al impacto del ombú en caída.

"La abuela no pudo correr y quedó abajo del árbol. Yo quise llevarle agua, pero los policías no me dejaron y me dijeron que ya venían los bomberos", sostuvo.

En el caso tomó intervención la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas número 17, mientras que el Gobierno porteño inició una investigación para relevar el estado de los árboles en la concurrida zona.

El ombú es una planta perennifolia y es originario del nordeste argentino, Uruguay y del sur de Brasil.

Apreciado por poblaciones rurales por su sombra, pero despreciado por no servir para leña, su morfología indica que se trata de un árbol y también produce madera ligera, pero para muchos expertos se trata de una "hierba gigante".

Esa afirmación se basa, entre otros motivos, en que las ramas al ser cortadas no tienen los anillos característicos de aquellos y tampoco tiene un sólo tallo principal, sino varios, como el caso de las plantas, según el sitio jardineriaon.com.