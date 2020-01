Imágenes del violento momento.

Jóvenes estacionaron su auto en la bajada de la playa de Florisbelo Acosta y la costa, comenzaron a subir el volumen de la música molestando a gran parte de las personas que se encontraban allí. Ante esto, un hombre pidió por favor que bajen el volumen y se desató una pelea feroz entre los jóvenes y distintas familias que se metieron a separar y otros que respaldaron el pedido del hombre.

Una testigo contó que en medio de la pelea "algunos jóvenes en medio de la pelea también robaron pertenencias".

"Fue cerca de las 17, cuando una persona pidió si podían bajar la música, ahí reaccionaron a las piñas sin importarles nada", dijo la testigo.

En el video se ve como algunos de los jóvenes portan palos y otros objetos contundentes.

"Llamamos a la policía pero sacaron el auto más rápido, incluso me increparon porque estaba filmando", dijo la mujer, quien envió su video a la redacción de Ahora Mar del Plata y en el final de las imágenes se ve cuando una mujer le dice: "¿Qué filmás?".

El hecho ocurrió en la zona del Paseo Jesús de Galíndez y en boliches de Playa Grande- cuando llegaron tres efectivos "la mayoría se había ido y los policías dijeron que solamente podían pedirles que se retiraran de la playa".