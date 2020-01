Golpiza de comisario a delincuente en Mar del Plata

El jefe departamental de Mar del Plata, comisario mayor Christian Marcozzi, fue desafectado de su cargo después de que se difundiera un video en el que se lo ve golpeando a un detenido, supuestamente, un ladrón de teléfonos celulares de origen colombiano.

"Dale, porque te voy a romper todo", le advierte incluso Marcozzi al hombre esposado, en medio de un incidente del que participaron otros policías, entre ellos, el teniente primero Walter Almaraz y el subayudante Alan Braian Harkan, también desplazados.

La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense tomó la medida disciplinaria, mientras se investigaba si otros efectivos participaron de la agresión o bien, por qué no intervinieron, en su defecto, para impedir que el detenido fuera golpeado y maltratado.

En las imágenes que se tornaron virales en redes sociales, tras haber sido registradas aparentemente con un teléfono celular, se puede ver cómo el comisario Marcozzi golpea a un hombre que había sido detenido en un hotel alojamiento de la ciudad de Mar del Plata para que revele más información.

El aprehendido, supuestamente de origen colombiano, fue sorprendido junto a una mujer argentina cuando tenían en su poder más de 20 celulares al parecer robados: uno de ellos permitió localizarlo gracias a que tenía activado un rastreador.

"¿Por qué no te vas a chorear a tu país?", le recriminan al presunto ladrón, según puede verse en el video.

El comisario mayor desafectado también golpeó al detenido con un guante de goma de limpieza, después de retorcerle una oreja y una tetilla, mientras de fondo de escuchan la risa de uno de los presentes.

Tras haber sido relevado de su cargo por este incidente durante el interrogatorio del presunto delincuente, la Jefatura Departamental de Mar del Plata quedó a cargo del comisario mayor Mariano Laure, que hasta ahora estaba a cargo de la Delegación de Drogas Ilícitas de esa ciudad.