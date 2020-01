Batalla campal en Uruguay a la salida de un boliche

Una brutal pelea entre numerosos jóvenes argentinos y uruguayos se desató el domingo a la madrugada a la salida del local bailable La Rinconada, ubicado en la ciudad balnearia de Piriápolis, que fue captada en un video que se viralizó por redes sociales.

Si bien no se realizó ninguna denuncia en la seccional de Piriápolis, la Policía de Maldonado comenzó una investigación a a raíz del video, informó el diario El País de Uruguay.

En las imágenes se puede ver el momento en que una decena de jóvenes se golpean entre ellos mientras otros intentan separarlos.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

También se ve a un muchacho con heridas en la cara que es sacado del lugar a rastras. Además, se escucha a uno de los presentes que grita "¡Vamo la Argentina, pariente!" así como "estos son los rugbiers".

De todas maneras, hasta el momento los investigadores no pudieron determinar las identidades de los involucrados y tampoco hay detenidos.

Mientras buscan testigos, al video que se viralizó por las redes, los investigadores sumaron las imágenes de las cámaras de seguridad y un llamado al 911 realizado por el administrador de La Rinconada.