Vivir sin permiso

"Vivir sin permiso", la serie española que ya es un éxito llega este viernes con su segunda temporada a Netflix.

La vida de un poderoso empresario cambia cuando se entera que está enfermo y ahora una guerra se desata por su sucesión.

Basada en un relato del escritor Manuel Rivas, aborda el crudo pasado y presente del narcotráfico en Galicia.

Protagonizada por José Coronado, llega la segunda temporada de la serie con más acción que nunca.

La guerra por la sucesión está a punto comenzar, No te la pierdas desde este viernes 31 de enero con la mejor imagen por Telecentro.