Captura del video del arresto.

Una mujer fue detenida en una playa de Maldivas por vestir una bikini. Las autoridades acudieron al lugar para detener a la joven pero esta se resistió y provocó un escándalo en el lugar.



Algunos de los presentes aprovecharon para filmar toda la escena. En el video se la puede ver forcejear con los oficiales y gritar en clara señal de resistencia. “¡Me están abusando!”, se la escuchar decir ante los esfuerzos de las autoridades.

Todo sucedió en la isla de Maafushi, en Kaafu Atoll, una de las localidades de Maldivas el pasado 6 de febrero. La grabación se viralizó a través de las redes sociales y miles de usuarios pudieron presenciar la brutal situación.

El jefe de policía, Mohamed Hameed, pidió disculpas públicas a través de Twitter: “El incidente en Maafushi en el que nuestros oficiales doblegaron a una turista parece haber estado mal manejado. Pido disculpas a la turista y al público por esto. El desafío que he asumido es profesionalizar el servicio de policía y estamos trabajando en eso.”

La mujer se encuentra bajo custodia de la fuerza de seguridad, se sospecha que ella se encontraba bajo la influencia del alcohol según pudo detallar el comisionado Mohamed Hameed en un comunicado oficial.

Aún siendo Maafushi un destino paradisíaco, está estrictamente prohibido utilizar bikinis en las islas locales además de la capital de Malé. Sin embargo, la vestimenta está permitida en los hoteles.