Incidentes en Viña del Mar, REUTERS.

Grupos de manifestantes se enfrentan a los Carabineros de Chile en las inmediaciones de la Quinta Vergara, poco antes del inicio del Festival de Viña del Mar 2020.

Las manifestaciones se concentran en la Plaza Vergara, ubicada en las cercanías del anfiteatro, donde varios encapuchados desprendieron las vallas que se colocaron como medida de seguridad.

En respuesta, Carabineros hizo uso de dos carros lanza aguas y dos lanza gases en tanto que los enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios de Fuerzas Especiales, continuaban esta noche antes del inicio del espectáculo.

El principal foco de conflicto se concentra en la plaza, que está repleta de personas. En tanto, los carros policiales circulan por las calles Arlegui y Valparaíso intentando disuadirlas.

Pese a la protesta, la organización abrió las puertas del recinto a las 18 (hora local), tal como estaba programado, por lo que el público ingresó normalmente.

Los incidentes ocurren en medio del llamado que hicieron diferentes grupos para protestar en contra de la realización del evento. "#SinJusticiaNoHayFestival", es la consigna que se ha viralizado en redes sociales. Anticipándose a estos hechos, las autoridades tomaron una serie de disposiciones a fin de evitar que los incidentes se trasladen hacia la Quinta.

Previamente, tanto la tradicional alfombra roja de todos los años como la gala de presentación del evento y otro acto vecinal fueron cancelados oficialmente en "señal de austeridad".

"Nos interesa que la gente pueda ir tranquila y hemos tomado todo tipo de resguardo para que así sea", dijo hace dos días, en una rueda de prensa, uno de los productores ejecutivos del festival, José Antonio Edwards.