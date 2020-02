El correcto cepillado previene enfermedades.

La higiene bucal no es nada sencilla, especialistas recomiendan un cepillado de tres veces al día y con cuidados especiales con un cepillo acorde a tu dentadura para impedir enfermades. Ahora la tecnología nos brinda nuevas alternativas para escoger al cepillo ideal.

El cepillo de dientes Oral B Genius 8.000 de Braun es de última generación al ofrecer un seguimiento de la rutina de cepillado, recogiendo información sobre duración, frecuencia diaria y zonas más descuidadas. Su funcionamiento óptimo se debe al poder conectar el smartphone a través de Bluetooth con una aplicación móvil diseñada específicamente para este modelo permite consultar la información de cada cepillado.

Para mencionar una de sus funciones está la de permitir configurarlo para que vibre al cabo de 30 segundo para avisar que debemos cambiar de zona al cepillar. Cuando se acaba el tiempo del cepillado completo, vibra de forma más intensa para que sepamos que ya hemos alcanzado los dos minutos.

Además tiene sensores de presión que detectan si el usuario se está cepillando demasiado fuerte, lo que puede contribuir a que se inflamen las encías o a estropear el esmalte. En ese caso, se enciende un aro de luz roja y cambia la vibración para alertar de que debe reducirse la fuerza.

La aplicación recopila el número de cepillados diarios y los ordena en un calendario, al que añade la duración y los segundos de “demasiada presión” de cada uno.

Your browser does not support the video element.

VIDEO, GENTILEZA EL PAÍS.

Una de las utilidades más prometedoras y atractivas es la detección de posición, es necesario instalar un soporte para el celular en el espejo del baño y dar permisos a la cámara del dispositivo para que observe el cepillado. El aparato se sincroniza con la aplicación, una dentadura aparece en la pantalla y se va coloreando conforme vas completando zonas en tu boca.

Por último la aplicación ofrece programas de cepillado centrados en potenciar el blanqueamiento, la salud de las encías o el cuidado de ortodoncias.