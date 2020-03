Pablo Camaselle desde la cuarentena por coronavirus en Austria, CANAL 26

El tenor argentino Pablo Camaselle, que se encuentra realizando la cuarentena desde Viena, la capital de Austria, habló en exclusiva con Canal 26 y comentó cómo se vive la situación del coronavirus en una de las principales ciudades de Europa.

“Vivo y trabajo hace 24 años en Viena. Llegué por una beca, formé familia y me quedé aquí”, inició el tenor.

“En Viena hay unos 9 mil afectados por el virus y unos 190 muertos. Hace dos semanas decretaron la cuarentena y estamos en casa. Mi padre vino el 5 de marzo y se tuvo que quedar acá porque no pudo volver a la Argentina. Esto es mas o menos lo que están viviendo ustedes: están abiertos bancos, supermercados y farmacias pero después el resto de las cosas está todo cerrado”, comentó.

“Hoy el primer ministro de Austria habló por televisión y emitió un comunicado anunciando que se iban a tomar medidas mucho más fuertes. En los supermercados es el barbijo obligatorio y no van a poder entrar todos a la vez y se están pensando un corte a la calle, que no se pueda circular en cierto horario”, explicó.

“Llevamos 15 días de cuarentena y se ha prolongado hasta el 15 de abril aunque creemos que va a ser más largo también. No va a ser fácil pero gracias a Dios se nota mucha solidaridad en este momento. Hoy he llamado a mi doctora personal y me ha hecho recetas para mi padre, que necesitaba por su salud”, afirmó.

“En Austria muestran día a día la evolución de cómo se desarrolla la curva del contagio. Se busca que haya lugar en los hospitales y que no colapse el número de personas que acudan al nosocomio”, cerró.