Coronavirus, República Checa.

República Checa es uno de los pocos países de Europa que ha logrado reducir significativamente la velocidad de propagación del coronavirus.

Noticias relacionadas

En un video que se vuelto viral en redes sociales, habitantes y especialistas del país europeo cuentan lo que hicieron diferente al resto de sus vecinos y países en el mundo.

Your browser does not support the video element.

¿Cómo redujeron el contagio local?

Primero respetaron el distanciamiento social y la norma de quedarse en casa, pero los demás países lo hacen también.

En segundo lugar, el país cuenta con procedimiento estrictos de higiene para lavarse y desinfectarse las manos, pero la mayor diferencia es que cualquiera que debe salir de la casa tiene que llevar la mascarilla.

En últimos reportes han dicho que las marcarillas no te protegen. Pero también estudios demuestran que hasta una mascarilla casera logra protegerte.

Cualquier tipo de protección es importante hoy en día. Una cosa aún más importante es que las mascarillas significativamente protege la tranmisión de vos a los demás.

Cabe recordar que la transmisión puede ser por tos, estornudos pero también solo por la respiración. Mucha gente cuando más contagiosa está, es antes de empezar a tener síntomas. Si los dos tienen mascarillas, uno protege al otro.

Vojtech Petracek, médico y especialista checo, contó: "De los estudios sabemos que el uso general de mascarillas en población es esencial para la supresión del brote".

Vladimir Zdimal, también médico, aseveró: "Según nuestra experiencia profesional una simple mascarilla casera puede prevenir la transmisión de hasta el 100% de los contagios por gotitas de saliva."

Hace algunos días la gente se reía de la gente que llevaba mascarillas. Pero algunas personas sabían sobre el efecto positivo de las mascarillas y empezaron a compartir este mensaje a través de medios sociales.