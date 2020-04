Fernando Espinoza, intendente de La Matanza.

El intendente de La Matanza Fernando Espinoza, junto a las autoridades del gobierno nacional y el presidente de la nación Alberto Fernández visitó la escuela de gendarmería ubicada en Ciudad Evita. Allí, el intendente del partido habló en EXCLUSIVA CON CANAL 26 de la importancia de tener el patrullaje de los gendarmes en el distrito y de fomentar el cuidado de los vecinos.

"La gendarmería volvió a patrullar las calles de La Matanza. Es una fuerza respetada por todos", comenzó diciendo el jefe comunal ante la decisión del presidente de triplicar los gendarmes en el distrito.

En relación a la decisión temprana que tuvo en su distrito de comenzar con la utilización del tapa bocas, Espinoza dijo: "Los expertos nos recomendaban el uso de tapabocas en nuestro distrito y podemos decir que aún no llegaron los momentos más difíciles".

Noticias relacionadas

"La argentina hoy es reconocida como maneja la pandemia en toda la región", sentenció el intendente en cuanto a todas las medidas de gobierno que se han llevado adelante en todo el territorio.