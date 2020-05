Estrenos Netflix.

Netflix renovará una buena parte de su grilla tanto de series como de películas en mayo.

Ante la noticia de una nueva extensión de la cuarentena obligatoria, los servicios de streaming continúan ampliando sus ofertas, un repaso por las principales series y películas que llegan.

Hollywood – 1 de mayo

Hollywood narra la perspectiva más superficial y glamurosa de la industria del cine americano. La miniserie gira en torno a un grupo de aspirantes a directores y actores de Hollywood justo después de la Segunda Guerra Mundial mientras intentan llegar a lo más alto en la capital del cine estadounidense, cueste lo que cueste.

Cada personaje ofrece una visión única y detallada de lo que hay tras la cortina dorada de la Edad de Oro de Hollywood, pasando desde los sistemas injustos o los prejuicios sobre el género, la sexualidad o el racismo que siguen vigente hoy día.

Casi Feliz – 1 de mayo

La nueva apuesta local de Netflix es una serie de comedia semibiográfica en la que el comediante y conductor de radio Sebastián, interpretado por Sebastián Wainraich, navega los obstáculos de su vida adulta. Entre una relación complicada con el amor de su vida (su exesposa), interpretada por Natalie Pérez, y una lista larga de inseguridades, simplemente no consigue encontrar la felicidad en su vida casi perfecta.

Valeria – 8 de mayo

Valeria es una escritora en crisis, tanto por sus novelas como por su marido y la distancia emocional que les separa. Se refugia en sus tres mejores amigas: Carmen, Lola y Nerea, quienes la apoyan durante su viaje. Valeria y sus amigas están inmersas en un torbellino de emociones sobre amor, amistad, celos, infidelidad, dudas, desamores, secretos, trabajo, preocupaciones, alegrías y sueños sobre el futuro.

The Eddy – 8 de mayo

The Eddy es un drama musical ambientando en un París moderno. La trama gira en torno a un club de la capital francesa y de una banda de músicos que tienen que hacer frente a la ciudad etérea que les rodea. La serie es una producción del director ganador de un Oscar, Damien Chazelle (La la Land) que trabaja junto al guonista Jack Thorne (La búsqueda). Además, Alan Poul (The Newsroom) colabora como productor ejecutivo y el ganador de un Grammy. Glen Ballard (Bad de Michael Jackson) es el encargado de componer la música original de la ficción. El drama musical es otra de las producciones europeas para la plataforma en streaming de Netflix.

Muertos para mí – 8 de mayo

Christina Applegate y Linda Cardellini seguirán su peculiar amistad en la piel de Jen y Judy, ya que Netflix confirmó fecha de estreno para su segunda temporada. Al igual que en su primera temporada, tendremos diez nuevos episodios.

Una serie que propone una mezcla de comedia negra y misterio en la que la amistad femenina, la traición y el desagravio de los errores del pasado eran los ejes de la trama.

White Lines – 15 de mayo

La nueva serie producida por los creadores de La Casa de Papel y The Crown irá detrás de la historia de un un crimen no resuelto. "Veinte años después de su desaparición, aparece el cuerpo de un DJ británico en Ibiza. Su hermana viaja entonces hasta la isla para formar parte de una investigación que tendrá como objetivo saber qué es lo que pasó realmente con el chico y reconstruir sus últimas horas de vida", describe la sinopsis.

Chichipatos – 15 de mayo

Chichipatos nos presenta al mago Juanquini que se dedica a hacer magia en fiestas infantiles, pero se encuentra en un momento de frustración debido a que todo le sale mal. Pero la vida le tenía guardada una sopresa.

Un día, una familia le contrata para hacer magia en una fiesta infantil y es aquí cuando Juanquini logra hacer algo realmente extraordinario e insólito: hace desaparecer a un hombre. Ahora el único problema que se le ocurre es que no sabe como traerlo de vuelta.

El mago se mete en problemas cuando descubre que ha hecho desaparecer a uno de los mayores delicuentes de la ciudad y uno de los criminales más buscados por la policía. Juanquini deberá averiguar como traerlo de vuelta para que la policía pueda hacer su trabajo y deternerlo.

Películas

Si supieras – 1 de mayo

La psíquica Elise Rainier acepta a regañadientes contactar a una adolescente con su madre muerta, pero al hacerlo desata a un demonio que atormenta a la chica.

Batman vs Superman: El origen de la justicia – 1de mayo

Batman comienza a desconfiar de Superman y su creciente poder. Mientras tanto, Lex Luthor se aprovecha de la situación.​

Batman​: El caballero de la noche asciende – 1 de mayo

Nuevos enemigos, entre ellos, Gatúbela y Bane, acechan Ciudad Gótica. En paralelo, el multimillonario Bruce Wayne deberá ponerse una vez más la capa de su alter ego, Batman.

18 regalos – 8 de mayo

Una madre embarazada, que padece cáncer terminal, deja dieciocho regalos para que su hija reciba en cada uno de sus cumpleaños hasta alcanzar la mayoría de edad.

Casino – 22 de mayo

Esta tensa y sórdida historia relata el ascenso y la caída del dueño de un casino, su amigo jefe de la mafia y una ex prostituta con gustos caros.​ Dirigida por Martin Scorsese.

La Corazonada – 28 de mayo

Una novata, interpretada por Luisana Lopilato, y un detective, a cargo de Joaquín Furriel​, investigan el asesinato de una chica de diecinueve años. La principal sospechosa es su mejor amiga.