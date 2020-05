Uso de barbijo

Un video viralizado en las redes sociales muestra cómo un doctor explica la forma correcta de usar un barbijo descartable.

Esto alertó a muchos porque nadie lo venía utilizando como el profesional de la salud recomienda.

La explicación también resuelve el conflicto que tienen las personas que usan lentes: que al usar protección se les empañan los cristales y pierden visibilidad.

Noticias relacionadas

Mirá el video a continuación: