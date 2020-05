Luisana Lopilato el día de su cumpleaños.

Luisana Lopilato expresó en sus historias de Instagram todo su amor por su cumple: "Así empecé mis 33, con este llamado a las 12 en punto de Argentina! No se imaginan lo que los amo!! Siempre me acompañan en todo! Sin ellos no sería lo mismo".

La actriz compartió su momento en las redes al compartir con todos sus seguidores el brindis y los saludos con los que fue sorprendida a segundos de comenzar el día de su cumpleaños.



Es que a través de una videollamada, su hermano -el también actor Darío Lopilato-, su hermana Daniela y sus padres alzaron las copas para celebrar el natalicio de la más famosa de la familia. Luisana, feliz, brindó con una coronita rosa y ataviada con una guirnalda de luces en su cuello.

La videollamada al momento del cumple de Luisana.

Noticias relacionadas

Tanto el espacio personal de Instagram como el de Twitter de la actriz reflejaron este especial momento, en el que la actriz -que ya se prepara para volver al teatro con una versión de "Casados con hijos" pero espera los nuevos libros, debido a la intempestiva salida del proyecto de Érica Rivas- simplemente escribió "Feliz cumple para mí".