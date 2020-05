Mauricio Zabalza desde Nueva York.

Mauricio Zabalza es un periodista argentino que desde hace 20 años vive en Staten Island, Nueva York, Estados Unidos. Desde su ciudad informó el estado de infectados por coronavirus y las políticas actuales que impulsa el presidente Donald Trump.

"En la ciudad de Nueva York ha bajado muchísimo la hospitalización... Lo que preocupa es la apertura libre de las playas por la temporada de verano, hubo gente sin barbijo y ahora hay que esperar 14 días para ver que dejó esa exposición", declara el periodista.

En cuanto a las ciudades "rojas" donde el virus está en alza, Zabalza declara: "Los contagios fueron al centro del país en Missouri, el estado de infectados es grave y va en ascenso... Trump dejó al libre albedrío de los gobernadores para que tomen decisiones en sus ciudades sobre la cuarentena y su apertura".

El alcalde de Nueva York Cuomo dijo que el estado se encuentra ahora “decididamente en la fase de reapertura”, y enfatizó que la curva de la tabla de contagios en Nueva York está disminuyendo pese a que en muchas partes del país el número de muertes va en ascenso.

El gobernador dio a conocer la cifra más reciente en una jornada en la que el número de decesos relacionados con el coronavirus en la nación se acerca a los 100.000 antes del feriado por el Día de los Caídos en Guerras.