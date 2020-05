Chile al borde del colapso sanitario.

Cristian Gil es periodista Chileno y dialogó con Mañanas Informadas por Canal 26 y reveló el estado actual sanitario del país vecino. Chile se ubica en el puesto 14 de países con mayor cantidad de infectados por COVID-19. La lista de las primeras diez naciones se compone de la siguiente manera: Estados Unidos (1.721.753), Brasil (438.238), Rusia (379.051), Reino Unido (270.508), España (237.906), Italia (231.732), Francia (186.364), Alemania (182.196), India (165.386), Turquía (160.979).

El presidente Sebastián Piñera reveló que "nuestro sistema de salud está al borde de su capacidad" en relación a toda la región metropolitana de Santiago.

El periodista afirma que: "En Chile falló que la cuarentena total la decretaron demasiado tarde por ello tan grande crisis...Mucha gente está dentro del trabajo informal, cerca del 25% de los Chilenos ganan dinero día a día".

"Con el Covid-19 se empobrecieron muchos chilenos que viven en lugares hacinados", reveló de los chilenos en situación de pobreza.

Pablo Fernández, le consultó a Gil si reciben una ayuda del estado como en Argentina y el periodista reveló: "No hay ayuda del estado, luego de diez años los gobernantes están debatiendo para bajarse la dieta y aún no lo han realizado".