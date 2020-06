Nueva Ley de Alquileres: los detalles para inquilinos y propietarios

Nueva Ley de Alquileres

CANAL 26 elaboró un completo informe acerca de la sanción de la Ley de Alquileres, en tiempos de cuarentena y pandemia.

El sector “inquilino” está de acuerdo con la ley y aseguran que el 70% de quienes alquilan una vivienda tienen menos ingresos.

Por su parte, aseguran que el 40% pagó el alquiler en efectivo y el 45%, es decir, casi la mitad, no pudo pagar el mes de junio (correspondiente a mayo.)

Por último, se menciona que el 33% sufrió algún tipo de desacuerdo por parte de inmobiliarias e inquilinos.

La nueva ley establece nuevas reglas para los contratos de locación que benefician a los inquilinos, como el aumento de los años de duración de los convenios y la obligación de proponer dos garantías a elegir por el propietario.