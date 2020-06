El dengue, el otro gran problema para México y Centroamérica en plena pandemia de coronavirus

Imágenes de los destrozos.

Un hecho alarmante ocurrió en México, específicamente en el pueblo indígena de Chiapas, donde una clínica fue atacada por cientos de vecinos, convencidos de que la pandemia de coronavirus no existe y son las autoridades las que "envenenan" a la población.

La clínica se encuentra en Villa Las Rosas y los manifestantes rompieron chistales y puertas y quemaron documentos, incluso una ambulancia.

"Todo el mundo se comunicó, que saliera todo el pueblo porque andaban rociando este líquido para matar la gente -dice un hombre, con el rostro cubierto para no ser reconocido-. Viene la gente, hospitaliza a su enfermo y resulta que, por un pequeño dolor de cabeza, ya lo sacan muerto a los 10 o 20 minutos", expresó un testigo.

Este hecho también se llevó a cabo en Venustiano Carranza, otro pueblo de Chiapas en el que fueron atacados edificios públicos.

En otras localidades, como Simojovel, Totolapa y Arriaga, los habitantes se organizaron para impedir el paso del personal de salud que se desplaza para informar y alertar sobre la pandemia.