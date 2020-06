Cayeron las acciones argentinas en Wall Street y volvió a subir el Riesgo País

Bolsa de Wall Street.

Las acciones en Wall Street cayeron hoy a sus peores cotizaciones en 12 semanas, como consecuencia de los temores de los inversores, tras el sombrío panorama de la Reserva Federal (Fed) sobre la recuperación económica y por una eventual segunda ola de Covid-19, en un país que superó los 2 millones de infectados.



El índice industrial Dow Jones cayó 6,9%, el S&P 500 se hundió 5,9% y el tecnológico Nasdaq se desmoronó en 6,3%, según datos de la agencia Bloomberg.





La fuerte ola de ventas estuvo liderada por las aerolíneas, los operadores de cruceros y los viajes compartidos que se dispararon en las últimas semanas.





Si bien gran parte de las ventas de acciones se debieron al informe de la Reserva Federal, las preocupaciones fueron en aumento, a medida que aumentaban las señales de que una posible segunda ola de la pandemia que podría estar teniendo lugar en algunos estados.





También y, pese a que bajaron las solicitudes de desempleo en los Estados Unidos, el total de desempleados supera los 42 millones de personas, lo que subraya los desafíos a más largo plazo causados ​​por la pandemia.

GENTILEZA DE EURONEWS.



El informe salió un día después de que la Reserva Federal proporcionara un panorama económico sombrío.





La Fed pronosticó ayer que la economía de EEUU se reducirá un 6,5% en 2020 y que el desempleo seguirá en 9,3% al final del año.





El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo hoy que Estados Unidos no debería cerrar la economía nuevamente, incluso si hay otro aumento en los casos de coronavirus.



El VIX, el Índice de Volatilidad elaborado por la bolsa de Chicago, conocido también como el "indicador de miedo" de Wall Street, subió a 40,79, su nivel más alto desde el 23 de abril, cuando registró su mayor ganancia diaria de puntos desde el 16 de marzo, en el momento que se declaró la pandemia mundial.





Un panorama similar se vivió en Europa, donde el informe de la Fed resultó lapidario para los mercados.





Las acciones europeas sufrieron su peor día en más de 11 semanas.





La debacle se sintió en todas las plazas del viejo continente y el índice líder Euro Stoxx 50 de las principales compañías europeas cayó 4,5%.





En Londres, uno de los mercados con menores oscilaciones los papeles cayeron 4%.





En Frankfurt, el DAX 30, que refleja las acciones de la economía más estable de la zona euro, se derrumbó 4,5%, mientras que en París, el indicador CAC 40 bajó hasta 4,7%.





En el Mediterráneo, el descenso fue más ostensible y llevó a la bolsa madrileña a una caída de 5%, mientras que en Milán el MIB se derrumbó hasta 4,8%