La vida de Roberto Giordano: ascenso y caída del peluquero de las estrellas

La llegada de un bebé es siempre motivo de celebración, varias actrices de la farándula argentina confirmaron que serán madres en unos meses. ¿Quiénes son y cuándo darán a luz?

1. Agustina Cherri:

La actriz espera a sus 36 años A los 36 años su tercer bebé, tiene fecha para septiembre. Cherri se encuentra en pareja con Tomás Pepo Vera, el músico de la banda de rock Otro Mambo.

Agustina es mamá de Muna (9 años), y Nilo (7 años), fruto de su relación anterior con Gastón Pauls.

2. Eugenia Tobal:

Se convertirá en mamá por primera vez a los 43 años. En pareja hace casi dos años con Francisco García Ibar, esperan una nena para diciembre próximo.

En 2011, perdió un embarazo de Nicolás Cabré, con quien estuvo casada siete meses y se separó en medio de un escándalo por rumores de infidelidad con la China Suárez.

Tras la confirmación de la noticia, escribió un mensaje emotivo en su cuenta de Instagram: "Nada más emocionante y hermoso que confirmar que vamos a ser padres. Fueron meses de mucha ansiedad y temores también. Hoy a la distancia entiendo que sólo hay que comprender los tiempos de la vida. Que las cosas suceden si tienen que suceder cuando es el momento indicado, que desear con el corazón es imbatible y estar rodeado de amor es lo que sostiene y da fortaleza. Tengo al hombre más maravilloso del mundo que complementó mi vida y hoy juntos hacemos camino al andar. Te amo, amor".

3. Violeta Urtizberea:

La actriz, en pareja con el cantante cordobés Juan Ingaramo desde hace cuatro años, será mamá en dos meses.

Hace poco explicó cómo vivieron el proceso con su novio: "Es un tema que veníamos hablando con Juan, fue todo muy charlado y madurado, pero cuando dijimos 'ahora' pensamos que iba a tardar más y no tardó nada. Estuvo bueno que sucediera rápido para no entrar en esa ansiedad de esperar a quedar, pero lo loco es que al haber sucedido tan rápido, cuando me enteré me quedé medio impactada y nuestra reacción no fue como de película, sino muy terrenal. Le dije a Juan 'me dio positivo, ¿qué hacemos? ¿hay que llamar a la médica? ¿vamos a un hospital? ¿qué me hago?'. Todo muy así, cero festejo y escarpines".

4. Luisa Drozdek:

Casada con Hernán Nisenbaum, en agosto próximo nacerá Delfina, la primera hija de ambos.

"No veo la hora de tener a nuestra bebita entre las manos. Fue súper buscada, porque estuvimos casi un año intentándolo hasta que llegó de manera natural. Así que imaginá la ansiedad que tengo…", declaró la actriz en una entrevista con Teleshow. "Me parece que voy a ser una mami bastante moderna, canchera. No soy la típica ama de casa y me encanta trabajar, porque soy independiente y me gusta tener mi plata", agregó.

5. Eva de Dominici:

La actriz de 24 años se encuentra en pareja con Eduardo Cruz en Las Vegas, el hermano de Penélope.

A poco más de medio año de noviazgo, trascendió que estaba en la dulce espera. "Me lo confirmó una amiga suya, está embarazada y está confirmado", informó el periodista Ángel de Brito. En su cuenta de Instagram, De Dominici suele escribir mensajes sugestivos, aunque nunca hizo referencia directa al tema.

6. Nunzia Pennino:

Diego Armando Maradona anunció que será nuevamente papá y de una nena.

En enero pasado, Diego Junior y Nunzia Pennino, su esposa, bautizaron a su primogénito en Buenos Aires. La ceremonia religiosa se realizó en Nordelta cuando el pequeño tenía nueve meses. El ex director técnico de Dorados de Sinaloa y Jana Maradona fueron elegidos como los padrinos.

7. Paula Varela:

Se encuentra en el séptimo mes de embarazo. En pareja con Leonardo Neifert, ya son papás de Benicio de 3 años y 5 meses.

"Estoy súper tranquila y muy feliz, conectada. Pero también con la atención muy dividida con Benicio que me demanda mucho y más ahora que está un poquito celoso", aseguró a Teleshow la conductora.

8. Belu Lucius:

A menos de un año del nacimiento de su primer hijo, la instragramer está en la dulce espera por segunda vez.

A Belu le diagnosticaron trombofilia durante su primer embarazo y debió aplicarse inyecciones de heparina a diario. Tras hacerse los controles necesarios por sufrir esta trastorno, su médico le dijo que no necesitaba tomar medicación.

"Este es un embarazo distinto porque desde el arranque no necesité medicación. Lo están regulando con aspirineta. Siento que Bauti llegó y abrió una puerta e hizo que este embarazo sea más fácil. Además, una ya pasó por este estado", explicó.