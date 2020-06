Kicillof: "Los efectos del aislamiento más fuerte se van a observar en 10 o 15 días"

Axel Kicillof, anuncio junto al presidente Fernández y Larreta.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aclaró esta tarde que "los efectos del aislamiento más fuerte no se van a ver inmediatamente", sino que recién "se van a observar en 10 o 15 días, no antes".

"Vamos a tomarnos estos días para que circulemos menos y estar más guardados y que el coronavirus no avance. No se van a ver inmediatamente los efectos del aislamiento más fuerte, se van a observar en 10, 15 días, no antes", sostuvo el mandatario provincial.

Al respecto, remarcó que el confinamiento "es la única forma que existe" para prevenir los contagios de Covid-19 y dijo que "si hubiera otra, la aplicaríamos".

"No hay forma de evitar la crisis económica, está en todo el planeta y la produjo el coronavirus. Lo que sí podemos hacer es salvar miles de vidas. En muchos países volvieron atrás, esto no es una derrota, es un éxito", agregó Kicillof.