La pesadilla de las mujeres en Libia que buscan llegar a Europa: vendidas y prostituidas al regresar a su país

Controles en aeropuertos.

Tras la reapertura de fronteras en Europa los aeropuertos de distintas ciudades se preparan para los cuidados a tener en cuenta en plena pandemia de coronavirus.

Uno de los ejemplos es el aeropuerto de Lyon que reabrió a los vuelos comerciales el 8 de junio, aunque realmente nunca cerró. Aviones medicalizados, repatriacciones, carga aérea, todo durante el confinamiento. Ahora tiene entre 10 y 20 vuelos diarios, y su número no para de crecer.

El presidente del aeropuerto, Tanguy Bertolus, manifestó: "Se han adoptado todas las medidas, con indicaciones en el suelo, pantallas de plexiglás entre los pasajeros y los empleados del aeropuerto, asientos limitados, una cuarentena de distribuidos de gel instalados, bien, todo para dar confianza al pasajero".

El aeropuerto internacional de Lyon ha instalado un punto de información y asistencia médica, abierto también para el personal de las 200 empresas de la plataforma aeroportuaria.

Los bomberos están al cargo de las personas que presenten síntomas.

A partir de ahora, los aeropuertos deberán contar con una limpieza profunda de carros de equipaje, mostradores, puntos de control de seguridad, baños, elevadores, pasamanos, áreas de embarque y zonas comunes de alta frecuencia.

El personal tendrá que usar equipos de protección (máscaras, cubrebocas, guantes); habrá señalética para evitar aglomeraciones y equipos de evaluación de riesgos a la salud.

GENTILEZA EURONEWS.

También los aeropuertos buscan reducir los contactos personales mediante check-in en línea y durante la entrega de equipaje, el uso de puertas electrónicas biométricas y la lectura de tarjetas de embarque.

Otras medidas que establecen los nuevos protocolos globales son la detección de entrada y salida a través de escáneres infrarrojos de cuerpo completo, uso de termómetros infrarrojos de mano y termómetros de pistola.

Se deberá asegurar la higiene de alimentos en restaurantes y el uso de preenvasados para evitar manipulación y habrá un rediseño de salas de inmigración para acelerar procedimientos.

Respecto de las aerolíneas, los protocolos disponen el uso de equipo de protección entre el personal (máscaras, cubrebocas, guantes), reducción de puntos de contacto mediante check-in en línea, etiquetas de equipaje impresas en el hogar, puertas biométricas y lectura de tarjetas de embarque.

También recomiendan el uso de desinfectante de manos en áreas de alto tráfico; la limpieza profunda de todas las áreas del avión, baños y salas de embarque; la limitación en el movimiento en cabina; y la capacitación del personal sobre medidas de higiene y control de infecciones.