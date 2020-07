Internaron de urgencia a María Fernanda Callejón y a su famila: “Estamos intoxicados por monóxido de carbono”

María Fernanda Callejón

María Fernanda Callejón en una entrevista televisiva abrió su corazón y ante la pregunta de si había recibido algún tipo de acoso en el medio, ella confesó que sí.

La actriz reconocida por su exitosa y extensa trayectoria tanto en teatro como en televisión, no quiso revelar el nombre, sin embargo dio algunos detalles de aquel acontecimiento tan doloroso.

"No fue en el medio de la revista es lo único que te puedo decir. No siento la necesidad de contarlo, porque nosotros también somos una familia. No es por justificar, ni tapar a nadie, No siento la necesidad de hacerlo, porque detrás de esa persona, hay una familia, hay hijos. Y me parece que no está bueno que paguen el pato de algo que ya está", dijo Callejón.

La actriz para cerrar la pregunta relató: "En general, para cerrar el tema, yo he sido muy bien querida y muy bien tratada, sobre todo por aquellos capocómicos… Mirá vos... No fue un capocómico… Fue un actor cómico. Un gran actor".