VIDEO: así fue el brutal accidente de Esteban Tuero, ex Fórmula 1 que chocó contra moto de repartidor

El accidente de Tuero.

IMÁGENES SENSIBLES. Esteban Tuero, ex piloto argentino de la Fórmula 1 sufrió un fuerte accidente con su moto que le provocó heridas de distinta consideración. Tuero se encuentra internado en el Hospital Británico debido a que sufrió una triple fractura: una clavícula, una muñeca y una costilla, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. Afortunadamente, su familia comunicó que el ex corredor de Minardi se encuentra fuera de peligro.

Tuero, de 42 años de edad, sufrió un violento accidente de tránsito el pasado martes, cuando circulaba por la avenida Asamblea de la Capital Federal y chocó a otro motociclista, que giró en U y se cruzó de forma imprudente de carril. Un video que se difundió en las últimas horas muestra el fuerte impacto y la velocidad con la que varias personas se acercaron a socorrer a los accidentados. Una vez que trasladaron a Tuero al hospital, la cirugía duró aproximadamente unas seis horas.

"Queremos informar que mi hermano Esteban fue intervenido exitosamente luego del accidente. Ahora sólo resta esperar su evolución, la cual descontamos que será favorable. Necesita reposo y permanecerá en el Hospital Británico, donde fue operado, hasta su alta definitiva", dijo Lorena Tuero en un comunicado.

Además, la hermana del ex corredor pidió: "Ante la diversidad de versiones, les solicitamos esperar al parte que vamos a dar de manera diaria, de forma que nosotros sólo podamos estar pendientes de la salud de Esteban".

Tuero corrió 16 grandes premios de la mano de la escudería Minardi de Fórmula 1 en la temporada 1998 de la máxima categoría del automovilismo mundial. Su mejor labor resultó un octavo puesto en el Gran Premio de San Marino, desarrollado en el circuito de Imola.

IMÁGENES SENSIBLES. El accidente captado por cámara de seguridad.

Luego de volver a la Argentina, fue campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional en 2008 y también participó del 1999 al 2007 dentro del TC 2000. El oriundo de Caballito se retiró del automovilismo en 2016 y su última carrera fue con el TN en el autódromo de Viedma.