Coronavirus en España, REUTERS.

El Ministerio de Sanidad de España dio a conocer un spot dirigido a los más jóvenes con el objetivo de generar concienciación en plena pandemia de coronavirus con el lema '#NoLoTiresPorLaBorda'.

El video les pide a los jóvenes que respeten las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar incrementar el número de brotes de Covid-19 que están proliferando por todo el territorio español.

El Gobierno español elevó hoy a 412 el número de brotes de coronavirus activos y destacó que un 60% de los casos detectados son asintomáticos y apuntan a la población joven, lo que cambia sustancialmente el escenario respecto al inicio y al pico de la pandemia.

En las últimas 24 horas, los contagios de coronavirus subieron en 1.229 personas, lo que supone un ligero repunte respecto a la jornada previa, y nuevo récord desde que España dejó atrás el estado de alarma hace 40 días, según datos del Ministerio de Sanidad.

Con un total de 285.430 casos, España se mantiene como segundo país europeo detrás del Reino Unido en número de infectados de Covid-19. Además, sumó 10 víctimas fatales en la última semana.