Cristina Kirchner, vicepresidenta, NA.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró hoy que "el mejor homenaje" que se le puede hacer al General José de San Martín en el aniversario de su muerte es "entender la necesidad de la unidad nacional".





"En el 2015 y hoy también: El mejor homenaje que a podemos hacerle a San Martín es entender la necesidad de la unidad nacional como instrumento para construir una gran nación”, publicó Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta en la red social Twitter para recordar a San Martín en el 170 aniversario de su muerte.

Acompaña el mensaje de la vicerpresidenta un video en el que se escucha a Cristina Fernández recordar que "la historia no se escribe a partir de un solo hombre, sino de la conjunción de hombres y mujeres".





También que, "más allá de que algunos sobresalen más que otros por su natural capacidad, todos necesitan de la base insustituible del pueblo que los acompañe en sus luchas".





"A ellos les tocó empuñar las armas, a nosotros nos tocó empuñar las ideas, la convicción de que podíamos hacer un país con inclusión y producción, para lograr el otro gran objetivo: la igualdad", completó la voz de la Vicepresidenta en un video en el que se la muestra en 2015, cuando, como jefa de Estado, encabezó el acto de restitución del sable corvo del General José de San Martín al Museo Histórico Nacional y entregó su custodia al Regimiento de Granaderos.

En el video se muestra todo el recorrido del sable, desde que la ex mandataria y actual Vicepresidenta recibió la espada en el Parque Lezama, tras el desfile militar que recorrió más de 11 kilómetros para trasladarla desde el Regimiento de Granaderos a Caballo en el barrio de Palermo hasta San Telmo, hasta que lo depositó en la vitrina del Museo Histórico Nacional, donde hoy permanece.