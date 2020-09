Your browser does not support the video element.

VIDEO REUTERS, Refugiado palestino recrea su tierra natal en pinturas

Un artista palestino refugiado en Siria espera que las memorias de su hogar presentes en sus obras algún día sirvan como recordatorio para las generaciones futuras de palestinos que nunca tuvieron la oportunidad de ver su país de origen.

Este es Mohamad Saleh al-Rukui', un refugiado palestino que vive en Siria. Él convirtió su casa en un pequeño atelier para exhibir sus obras de arte y las de su hijo.

"Pensé en hacer regalos palestinos para recordarle a la gente su país y ayudar a las generaciones más jóvenes a recordar que tenemos un país. Tenemos un país, sí, somos refugiados en Siria, pero Palestina es nuestro país", dijo sobre su obra.

Mohamed aprendió a dibujar con tiza y carbón mientras estaba en cárceles israelíes en los años 70 Fue liberado en un intercambio de prisioneros en 1985 y ahora vive en Damasco.

"Soy dueño de un terreno en Ascalón, quiero volver a él. Mi padre tenía una antigua casa familiar que se convirtió en un museo", declaró este sorprendente artista.