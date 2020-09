Your browser does not support the video element.

VIDEO REUTERS. Facebook amenaza con prohibición en Australia

Facebook amenaza con prohibir la publicación de noticias en sus plataformas en Australia debido a un proyecto de ley del país que lo obligaría a pagar a los medios de comunicación locales por la difusión de contenido en sus sitios web y aplicaciones.

La ley es parte de una reforma que afecta a gigantes de Internet como Facebook y Google.

Los medios tradicionales australianos sufrieron en los últimos años una drástica reducción de sus ganancias relacionadas con publicidad y suscripciones en beneficio de sus competidores digitales.

Josh Fryndenberg, Secretario del Tesoro dijo: "No responderemos a la coacción ni a las tácticas duras. Queremos un entorno mediático sostenible, y la clave para ello es que se pague por el contenido periodístico original. Por eso estamos comprometidos con estas reformas. No nos dejaremos intimidar, por muy grande que sea la empresa internacional. No importa lo poderosos que sean. No importa lo valiosos que sean".

El ultimátum de Facebook torna aún más improbable un acuerdo entre la empresa y el gobierno australiano.