Captura del video de las personas rescatando a la niña en el subte de Nueva York.



Se produjo un milagro en el subte de Nueva York. Un padre se tiró a las vías con su hija de 5 años en brazos cuando venía un tren en un presunto intento de suicidio y la pequeña sobrevivió contra todo pronóstico.

El video fue compartido en redes sociales por usuarios del metro presentes en el suceso, se puede observar cómo varios pasajeros socorren a la niña ubicada bajo el primer vagón. Su padre, de 45 años, falleció en el acto, pero ella salió con vida y con solo lesiones leves.



El suceso tuvo lugar alrededor de las 08:00 h de este lunes en la estación de Kingsbridge Rd (Bronx).

#breaking Good samaritans get a 5 yr old girl off of the trains tracks. Seconds earlier her dad either fell or jumped onto the tracks with her. He was killed , she has minor cuts. Hear from witnesses at noon @abc7ny #abc7ny #crime #nyc #subway #police #train pic.twitter.com/kTpDCZGgl1