Incendios en Córdoba.

Uno de los focos activos de los incendios que se desarrollan desde hace diez días en distintas zonas de la provincia de Córdoba, avanzaba esta tarde hacia Perelli barrio de la localidad de Villa Carlos Paz, lo que agravó el panorama, por lo que la provincia solicitó que se declare el alerta amarilla para poder pedir refuerzos a otras jurisdicciones.

El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de Córdoba, Claudio Vignetta, aseguró en un comunicado de la gobernación que solicitaron al Sistema Federal de Bomberos declarar el alerta amarilla para pedir eventuales refuerzos ante el agravamiento de los incendios. "Por el momento no los vamos a convocar, pero sí tenemos que saber qué tipo de recursos se encuentran disponibles".

El intenso viento norte que se registró durante las primeras horas del día, rotando al sector sur por la tarde, complicó la tarea de los bomberos. Las sierras cercanas a Río Cuarto en la localidad de Alpa Corral, en el sur provincial,tenían incendios de gran intensidad desde hace tres días, en tanto que el fuego que comenzó en Alta Gracia el fin de semana se trasladó ahora a Falda del Carmen, donde bomberos y vecinos trabajaron para que las llamas no tomaran contacto con viviendas.

El humo y las cenizas llegan a ciudades grandes como Córdoba y Río Cuarto, en tanto que preventivamente se evacuaron a algunos vecinos de Santa Cruz del Lago, en cercanías a Villa Carlos Paz, por la presencia de humo, aunque las llamas no llegaron a las viviendas.

Los vecinos de Perelli registraron en video las llamas cada vez más grandes que se acercaban a los muelles y poniendo en peligro el recinto turístico que está cerca de la playa.

Las temperaturas llegaron este miércoles a los 40 grados en algunos puntos de la provincia, el viento sigue siendo intenso y no se pronostican lluvias al menos por los próximos 10 días.