Ricky Montaner y Stefy Roitman.

Hace menos de dos meses que una de las parejas más queridas y seguidas en redes en los últimos tiempos, se comprometieron y anunciaron su casamiento.

Ellos pasaron toda la cuarentena juntos en Mami ya que Stefy Roitman había ido a visitar a su novio y la pandemia hizo que probaran forzosamente convivir, cosa que funcionó bien.

Ricky Montaner se refirió en una entrevista a su noviazgo con la modelo:"Estoy muy enamorado pero todavía no hay fecha de casamiento. Estamos viendo que baje un poquito lo de la pandemia, porque ella quiere que toda la gente que ama esté ahí, y yo quiero hacerle realidad ese sueño", aseguró.

"No queremos estar lidiando con cosas como, 'no pudo viajar tal' o 'no se puede hacer una boda tan grande'. Nos lo tomamos con calma y mientras vamos armando lo que se puede, viendo distintas posibilidades de lugares y llevándolo a cabo poco a poco. Esperamos poder tener pronto noticias de cuando será", agregó.

El hijo de Montaner dio detalles de la convivencia de la pareja."Acabamos de comprarnos una casa, pero hasta octubre estuvimos viviendo en mi departamento, que era muy bonito pero de un solo ambiente grande. Estuvimos las 24 horas del día durante ocho meses juntos. Salvo los 3 meses que nos abocamos a hacer el álbum, el resto del tiempo éramos ella, el perro y yo. Definitivamente aceleró procesos, porque terminamos viviendo cosas que no habíamos vivido antes o que no hubiésemos vivido estando de gira".