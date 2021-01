Boris Johnson se arremanga para enfrentar al coronavirus. REUTERS.

El Reino Unido comenzará este miércoles 6 de enero un nuevo confinamiento total, que se extenderá hasta mediados de febrero, para intentar reducir el drástico incremento de casos de coronavirus que se produjo tras la aparición de una nueva variante del COVID-19.

"Ante el riesgo de que los servicios de sanidad se vean superados, se impondrá a los habitantes quedarse en casa salvo para cuestiones básicas, a partir del miércoles y al menos hasta mediados de febrero", señaló el líder conservador.

Pese a que comenzó hace varias semanas a inmunizar a su población con la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, el Reino Unido registra cifras alarmantes en los últimos días en lo que se refiere al incremento de casos.

En ese sentido, el pasado lunes se vio un nuevo récord, con 58.784 nuevos casos. Hasta el momento, el Reino Unido contabiliza 2.721.622 contagios de coronavirus y 75.547 muertes.

“En el momento en que les hablo esta noche, nuestros hospitales están bajo más presión por el COVID que en cualquier otro momento desde el comienzo de la pandemia”, dijo Johnson en un discurso televisado, en el que abandonó su enfoque regional para luchar contra la pandemia.

“Con la mayor parte del país ya bajo medidas extremas, está claro que juntos tenemos que hacer más para controlar esta nueva variante”, afirmó. “Por lo tanto, debemos entrar en un confinamiento nacional, que es lo suficientemente duro para contener esta variante. Eso significa que el gobierno está ordenando una vez más que se queden en casa”.

Johnson dijo que las medidas incluirían el cierre de escuelas a partir del martes y reglas que requieren que la mayoría de la gente se quede en casa salvo para compras esenciales, el ejercicio y otras excepciones limitadas.

El gobernante dijo que si el calendario del programa de vacunación se desarrollaba según lo previsto y el número de casos y muertes respondía a las medidas de cierre, como esperaba, debería de ser posible comenzar a salir del confinamiento a mediados de febrero.