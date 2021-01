La "obra" inaugurada por Schiaretti en Córdoba. Canal 26.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti quedó envuelto en una verdadera polémica este martes, junto al intendente Martín Llarora, al inaugurar una obra (presentada ampulosamente como de infraestructura y urbanización) en el barrio Comunidad Renó (Asociación Civil Renault) de la ciudad de Córdoba.

Se trata de un modesto y simple "cordón cuneta" con desagüe, exhibido como si se tratara de una mega obra pública encarada por la gobernación provincial. Incluso, posiblemente haya sido más costosa la difusión del hecho que la obra en sí misma.

La presentación de esta obra llama poderosamente la atención, ya que ha sido mostrada como una gran inversión del gobierno provincial, mientras que en realidad no es otra cosa más que un minúsculo aporte para los vecinos del lugar. Algo que debería ser parte de las políticas diarias destinadas a mejorarle la vida a la gente, y que bajo ningún punto de vista deberían mostrarse de este modo.

El gobernador cordobés dijo que el "beneficio" de este "cordón cuneta" es una mejora para la vida de unas 400 familias del sudoeste de la Capital. Lo anunciado por Schiaretti incluyó tareas de mitigación ambiental y alcantarillado, desagües superficiales y apertura de algunas calles.

La curiosa obra inaugurada por Schiaretti. Canal 26.

Sugestivamente, dijo Schiaretti sobre el "cordón cuneta": "Alcanzamos la meta de urbanizar la Comunidad Renó en la Capital y ahora tenemos que seguir por otras (obras) que también son parte de nuestro compromiso".

El mensaje de Juan Schiaretti en redes sociales.