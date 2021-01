Christine, de 23 años, fue hallada en el baño de un hotel luego de ser atacada.

En la noche del Año Nuevo de Filipinas 11 hombres atacaron a una azafata de Philippines Airlines: la violaron y la asesinaron dejando su cadáver tirado en la bañera de un cuarto del hotel. Tres de ellos fueron detenidos y denunciados por las autoridades policiales por cargos de violación seguido de homicidio.

No obstante, no tardó en interceder un juez filipino que ordenó la liberación de los sospechosos manifestando que no había suficientes pruebas para demostrar que Christine había sido violada y de ser así de si eso le habría causado la muerte. Pidió que continúen la investigación policial.

La joven de 23 años trabajaba en Phillipines Airlines, era también modelo y había sido reina de belleza.

Noticias relacionadas

Medios filipinos informaron que varios de sus compañeros de tripulación pasaron con ella la noche de su muerte. Habían asistido a una fiesta y según sus testimonios, la encontraron inconsciente y desnuda en el baño, trataron de darle reanimación cardiopulmonar, pero no dio resultado.

En ese momento decidieron llevarla al hospital de Makati en donde los médicos sentenciaron el fallecimiento.

Los primeros informes médicos afirman que Christine murió de un aneurisma, pero la policía confirmó “laceraciones y esperma en sus genitales”, así como rasguños en sus brazos y piernas. De esta manera, surgieron las sospechas de que la joven había sido violada y asesinada.

La Policía Nacional de Filipinas expresó para la prensa que “según la investigación inicial, ocurrió abuso sexual”.

Your browser does not support the video element.

Por redes sociales se conocieron varios videos de esa fiesta, en los que se ve a Christine entrando a un cuarto de hotel acompañada por Valentine Rosales uno de los sospechosos detenidos. En esta secuencia los jóvenes estaban riendo y besándose antes de ingresar a la habitación.

Otro video muestra a Christine siendo cargada aparentemente inconsciente por un joven que parece entrar a la misma habitación. Y apareció un tercer material fílmico que muestra a Christine todavía consciente en el interior del cuarto y rodeada de hombres supuestamente celebrando.

“Christine no merece esta brutalidad, los culpables merecen ser castigados”, dijo la mamá de Christine, Sharon Dacera.

La Universidad Mindao, donde había estudiado Christine, emitió un mensaje tras el conocimiento de la muerte de la joven y la recordó como un “ejemplo de honor y excelencia en lo académico. Tenía gran pasión por las artes escénicas”.

“Esta muerte no podrá considerarse resulta hasta que los responsables rindan cuentas”, dijo en una nota de prensa la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas.

En redes sociales su nombre ya se ha empezado a viralizar bajo el hashtag #JusticeForChristineDacera.