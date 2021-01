Jóvenes sin control en playa de Calamuchita.

Un verdadero descontrol se generó en una playa de Santa Rosa de Calamuchita en plena pandemia de coronavirus cuando una multitud de jóvenes se dieron cita el jueves en la tradicional playa El Puchuqui. El hecho generó un revuelo en la provincia.

Es así que Claudio Chavero, intendente de esa ciudad del valle de Calamuchita, admitió que se vieron desbordados: "Santa Rosa creo que este fin de semana casi va a estar al 100%, en eso se viene trabajando muy bien. Ayer (los jóvenes) se congregaron en una playa tradicional y el municipio fue doblegado por la cantidad que hubo. Actuó la Policía. Y bueno, dentro de eso no hubo respeto del distanciamiento".

"La Policía acordonó la zona, sacó a los jóvenes, pero ellos se metieron al medio del río haciendo caso omiso. En este momento estamos vallando los sectores y queremos disuadir, queremos que se vayan a 4 ó 5 playas distintas y no que no se dé el amontonamiento que hubo ayer", explicó al programa Aquí Petete de radio Mitre.

Noticias relacionadas

Otros de los puntos con playas desbordadas fueron Mayú Sumaj, en el valle de Punilla en Carlos Paz. "Los jóvenes van donde están las multitudes y ahí se está complicando", dijo el intendente de Santa Rosa.

Your browser does not support the video element.

El intendente dijo, además, que "ese amontonamiento está prohibido, no se puede y se ha trabajado a destajo, ha estado todo el mundo tratando de que de alguna manera hubiera distanciamiento y los jóvenes van a donde están los jóvenes y a buscar la masa. Hoy hemos vallado, vamos a dividir y ver de qué manera podemos hacer entender que no puede volver a ocurrir lo de ayer".

Por su parte y al respecto del tema, la epidemióloga Laura López, de Zoonosis de la Provincia, dijo a LV12: "Estamos trabajando con municipios, con turismo, sumando personal para que pueda ir por los lugares de más aglomeración. Hacemos un llamado a la responsabilidad social, si van a salir de vacaciones queremos que tengan cuidados, que sigan las burbujas familiares, no elijan lugares con aglomeración de personas".

Mientras que Esteban Avilés, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, destacó que Córdoba no haya adherido al DNU nacional que restringe la circulación nocturna. "Es una medida que da reconocimiento al sector público y privado, cada uno está profundizando la responsabilidad sanitaria, lo tenemos que tener siempre presente", sostuvo a dicho medio.

"Es un trabajo permanente, siempre atento a la situación sanitaria. Es un fuerte desafío de la Agencia, del equipo Córdoba. Abril es la fecha perentoria del turismo nacional. Es un desafío constante. Necesitamos llevar un mensaje positivo a nivel nacional", remarcó.