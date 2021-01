Uno de los asaltantes le apunta a un nene que se escondía en los brazos de su papá.

En Bernal el sábado a la noche, varios delincuentes sorprendieron a un matrimonio con su hijo para robarles en la puerta de su casa, al lado de un kiosco. Uno de ellos le apuntó al nene. Estaban fuertemente armados y tenían chalecos de la policía bonaerense.

“Mi hijo me dice que la policía lo quiso matar”, contó Lucas, padre de Mateo, víctimas del hecho, sobre el momento en que son apuntados por los delincuentes.

Por otro lado, Lucas también explicó que “estaban buscando a dos personas. No venían a robar”, pero como no los encontraron, les robaron los celulares y las billeteras a los clientes que encontraron a su paso. Lucas agregó: “creo que robaron porque ya estaban ahí. Se llevaron algo de bar”, y que “estaban tranquilos, actuaron como profesionales”.

No hubo heridos y el asalto concluyó en segundos, sin embargo, Lucas insistió que Mateo sigue asustado: “dice que la policía lo quiso matar”. “La policía hace lo que puede, pero cada vez estamos peor”, cerró.

Los asaltantes estaban portaban chalecos antibala de la policía bonaerense, y mientras le robaban a varias personas, el nene intenta esconderse en los brazos de su papá.

Fueron pocos segundos, pero lograron llevarse pertenencias de las personas y escaparon en un auto de alta gama.