Médicos de Bariloche ante casos de coronavirus

La situación sanitaria de Bariloche se encuentra en una situación delicada por la gran cantidad de casos activos de coronavirus y nuevos positivos en las últimas jornadas.

Ante esto, el jefe de Terapia Intensiva del Hospital Zonal "Ramón Carrillo", Germán Santamaría, se refirió a la difícil situación actual y aseguró: "El 50% de los pacientes mayores de 60 años que entran con neumonía grave por covid-19 están falleciendo".

"Estamos en una situación lamentable. En muchos lados se habla de segunda ola. Nosotros tenemos que decir que nunca salimos de la primera. El 50% de los pacientes mayores de 60 años que entran con neumonía grave por covid-19 están falleciendo. Sentimos mucha frustración porque vemos que la gente se está muriendo", explicó.

Noticias relacionadas

Agregó que "la familia del paciente sufre mucho todo el período de deterioro. Ven cómo pasan los días y el paciente no mejora. Es una situación lamentable. Y después salimos a la calle y pareciera que no pasa nada. Hay gente por todos lados y muchos no respetan los protocolos. Es muy doloroso para aquellos que están perdiendo seres queridos y para todos los que estamos poniendo mucho esfuerzo para darle atención a los pacientes graves".

Indicó que "los privados están llenos. Y nosotros estamos recibiendo pacientes con obra social que no se pueden internar en los privados. Seguimos dando cobertura y el trabajo es el doble de lo habitual".

Detalló que "lo del número de camas disponibles de Terapia Intensiva es algo muy dinámico. En este momento son 2 las que están libres. Tratamos de dar altas precoces. Sacamos a un paciente y sabemos que en 10 o 15 minutos puede llegar a ingresar otro. No podemos hacer cirugías programadas. Estamos haciendo guardias de 24 horas tratando de tener descansos de 48 horas".