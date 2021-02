Luis Miguel, serie.

La segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", la exitosa historia basada en la vida del popular cantante mexicano, tendrá su estreno el domingo 18 de abril, a las 21, anunció la plataforma Netflix.





Serán ocho capítulos, que estarán disponibles todos los domingos a la misma hora, en los que se abordarán las dificultades que el artista debió enfrentar para balancear su vida familiar y profesional.

Al igual que en la primera temporada, el rol del intérprete será encarnado por Diego Bonetta, la dirección estará a cargo de Humberto Hinojosa y Adrián Grunberg, y los guiones fueron escritos por un equipo conformado por Daniel Krauze, Ana Sofia Clerici, Anton Goenechea, Diego Ayala, Karin Valecillos y Paulina Barros.





"Luis Miguel, la serie" es una producción de MGM y Gato Grande que causó sensación en la primera edición, en 2018, y renovó el interés del público por la carrera del astro de la canción romántica.





En aquella entrega, la historia hacía hincapié en el camino al estrellato del artista cuando aún era un niño y el polémico rol jugado por su padre al respecto.