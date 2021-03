Francisco Meritello.

Francisco Meritello, secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación se despegó de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien había manifestado un tiempo atrás que había "funcionarios que no funcionan" y le respondió: "No comparto; creo que tenemos un gabinete de lujo que nos está faltando mostrar", sostuvo.

"Estoy convencido de que el gabinete funciona y creo que hay funcionarios maravillosos que la gente tiene que conocer", comentó Meritello en una entrevista concedida a FM Milenium sobre la carta que la expresidenta publicó en octubre pasado.

El funcionario del Gobierno de Alberto Fernández también defendió la comunicación oficial, al ser consultado por el escándalo del vacunatorio vip, durante el cual el exministro de Salud Ginés González García abandonó su cargo. "Yo no lo creo pero me gusta que digan que estamos comunicando mal si con eso tapamos otros errores que tenemos".

De este modo, Meritello sostuvo que desde su cartera no llevan adelante ningún tipo de reorganización luego del cambio de gabinete. "Creo que los ministros tienen que salir más de lo que salen. Muchas veces el Presidente termina absorbiendo determinados temas que podría absorberlo el ministro de cada área. Estamos trabajando en eso", indicó Meritello.

"El Presidente es un tipo común, más allá de que sea el presidente sigue siendo Alberto Fernández. Y dice mucho más la verdad de lo que estamos acostumbrados", afirmó el funcionario, quien tiene bajo su órbita la agencia de noticias estatal Télam, RTA y Contenidos. "Tiene un sincericidio permanente en decir la verdad. Venimos de mucha mentira y de mucho marketing político", dijo Meritello.

SRespecto de la comunicación oficial, el funcionario reconoció que "habría que haber dicho antes: el Ministerio de Economía tiene que hacer estos viajes y va a ir acompañado por estas personas que se van a vacunar", manifestó y agregó: "Eso es lo que nos faltó".

Sobre el discurso de Alberto Fernández en México, cuando en compañía de su par Andrés Manuel López Obrador, interpeló a la Justicia sobre la investigación del acceso privilegiado a las vacunas a determinados funcionarios y pidió que terminen con "la payasada", Meritello respaldó al presidente: "El Alberto de la conferencia en México es ese Alberto verdadero y transparente que le parecía que lo que estaba pasando con los allanamientos, las denuncias, los fiscales estaba en un nivel de sobredimensión que él mismo sancionó".

"En este gobierno no hay privilegios. En un año y 4 meses no hemos tenido una sola denuncia de corrupción", sostuvo y destacó la rápida reacción de Fernández al pedir la renuncia de Ginés. "Nosotros pedimos disculpas por lo que pasó. Me parece un error garrafal".

También habló sobre el papel de Alberto Fernández, y dijo: "Cree en el diálogo y en el consenso. Es un líder regional y por eso Merkel le pide que haga de puente con Putin. Miremos más los hechos y no lo que nos cuenta el periodismo", dijo y se refirió a los cruces dentro del oficialismo: "Somos un frente heterogéneo y no todos pensamos lo mismo, pero hay cosas que son rectoras. Creo que si gestionamos bien las elecciones, las ganamos como consecuencia de gestionar bien".

Meritello cuestionó la falta de objetividad en la cobertura de algunos medios y afirmó: "El jueves a la noche llegó el cargamento más grande a la Argentina y el viernes en las tapas de los diarios brillaba por su ausencia. Está difícil decidir en quién confiar a nivel informativo".

"Los periodistas están más divorciados de la sociedad que el Gobierno", dijo y finalizó comentando que por cuatro años la Argentina estuvo gobernada por equipos de comunicación.