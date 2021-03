Christian Sancho y su hija Camille

Christian Sancho habló de su vínculo con su hija mayor, Camille, fruto de su relación con Valeria Britos y se quebró al recibir un mensaje de la joven desde España.

En Vino para vos, el actor contó que “construyó con mucho esfuerzo” el vínculo con su hija. “Lo hice con lo que se podía de entrada, porque era muy chico para ser padre y me encontraba con ese desafío con esa vorágine, con ese vértigo", le dijo a Tomás Dente sobre la joven, que en abril cumplirá 20 años.

“Yo era muy chico, muy joven. Valeria también y nos encontramos con la posibilidad de ser padres del día para el otro; y como yo realmente había tenido un padre que me había enseñado lo que es el amor por un hijo, en ningún momento me imaginé otra cosa que no darle ese ese amor y empezamos a criarla. Después, con el tiempo, nos separamos de una manera difícil porque eran otros tiempos”, señaló.

“Ayer, cuándo tenía que saludar a las mujeres de mi vida este le mandé un lindo mensaje a Camille porque se entendía que tanto ella como su mamá habían hecho lo mejor, o al menos lo que habíamos podido. Y yo hoy me encuentro con que ella es una mujer que vive en España, y que me cuenta que está estudiando mucho y que le va muy bien”, agregó.

Emocionado hasta las lágrimas tras el mensaje de su hija, el actor explicó el porqué de esa reacción ante la cámara. “Mis hijos me dieron la posibilidad de ser quien soy, de tener conciencia, de tener respeto por ellos. Siempre pensé muchas cosas antes de hacerlas, y si no las hice fue por ellos y no solamente mi trabajo, ni el medio, ni mi vida. Lo entendí desde el lugar de que eran grandes maestros para mí, cómo una persona de tan poca edad te puede enseñar tanto. Pero me enseñaron fundamentalmente lo que es el amor eterno hacia una persona y lo que puede llegar a pasar en muchos momentos. Con Camille vivimos momentos muy difíciles y muy dolorosos (…) y encontrarme con una hija que me habla desde tan lejos, no me lo esperaba”, concluyó.