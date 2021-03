Brutal tiroteo en la puerta de un hospital en San Martín.

Un enfrentamiento entre policías y un grupo armado se dio este domingo por la madrugada en la puerta del Hospital Provincial Manuel Belgrano, de la localidad de San Andrés, partido de General San Martín.

Your browser does not support the video element.

Hay dos hipótesis en torno al desenlace de esta historia.

Noticias relacionadas

Vecinos de la zona denunciaron que un ladrón trató de robarse un vehículo en la puerta del hospital y un hombre intentó evitarlo. Otra versión habla de que se produjo un conflicto previo dentro del hospital, con un muerto en manos de un efectivo y un grupo armado salió a perseguir a las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, desde las fuerzas de seguridad aseguraron que esta última persona fue la que quiso robarse el vehículo y, en el intento de evitarlo, todo terminó en un tiroteo y con la muerte de este hombre. La Justicia está realizando las pesquisas para determinar qué pasó.

A partir de esto, se dio un intenso tiroteo en la entrada del Hospital entre la Policía y un grupo armado de vecinos de la zona. La escena quedó registrada por la cámara de celular de un testigo, viralizándose en pocas horas en las redes sociales. Tras el ida y vuelta de balas, varias personas prendieron fuego contenedores y cortaron la puerta del centro de salud.