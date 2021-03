Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: NA

Luego de la falta de quórum de la oposición para convocar a sesiones para tratar la prórroga de la Ley de Biocombustibles y el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias, diputados de distintas fuerzas se refirieron a las iniciativas y a lo sucedido.

Con respecto a la Ley de Biocombustibles, María Gabriela Burgos, de la UCR, defendió su necesidad y expresó: “La matriz energética del país en general tiene que focalizarse para que haya un equilibrio entre todos".

Your browser does not support the video element.

En esta línea, Andrés Zottos, del Justicialismo, también apoyó la medida: “Si necesitamos exportar y traer divisas hay que darle la seriedad suficiente para los inversores, tenemos que ser claros y dar ese marco jurídico", aseguró.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Por otro lado, Nicolás del Caño consideró que no significaba un beneficio para los trabajadores. “Queda claro que hubo un reclamo del lobby del agronegocio, y del otro la defensa de las empresas petroleras. Y se muestra que no tienen interés en discutir los problemas de las grandes mayorías", apuntó.

Your browser does not support the video element.

Finalmente, Marcelo Casaretto del Frente de Todos, consideró que “los temas de interés para los argentinos” serían tratados el próximo sábado con el quórum del oficialismo. “Pasadas estas dos sesiones fracasadas, el sábado estaremos con quórum para solucionar estos temas. Sesionando un sábado, como corresponde, somos diputados para trabajar todos los días", expuso.