Provincia de Buenos Aires, actividad nocturna, NA.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, anunció que en los 110 distritos bonaerenses que se encuentran en fase 4 se suspenden a partir de mañana "todas las actividades recreativas y comerciales en el horario de entre 2 y 6 de la mañana" debido al aumento de casos de coronavirus.





Así lo anunció en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial, junto al ministro de Salud, Daniel Gollán, en la que también se indicó que se limitan hasta 10 personas todas las reuniones familiares, sociales y recreativas.Finalmente, Bianco señaló que se evalúa ampliar las restricciones en los distritos que bajen a Fase 3.

Your browser does not support the video element.

"Estamos trabajando en la revisión de las actividades de la Fase 3. Creemos que si continúa el aumento de casos a este ritmo, más temprano que tarde vamos a tener que restablecer la Fase 3 con algunas restricciones adicionales. Estamos trabajando en analizar cuáles serían las restricciones, procurando mantener la producción, el empleo, pero priorizando la salud y la vida de los bonaerenses".

Fases de aislamiento en Provincia de Buenos Aires. Coronavirus en Argentina. by Diario 26 on Scribd

Noticias relacionadas

Gollan, expresó hoy la "enorme preocupación" del Gobierno bonaerense por la "dimensión casi explosiva que están teniendo en estos momentos la confirmación de nuevos casos" de coronavirus.





"Esta progresión explosiva pone en serio riesgo la capacidad de respuesta del sistema", advirtió Gollan en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno provincial, junto al jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien anunciará una serie de medidas para mitigar la aceleración de los contagios.